Gram altının fiyatı 1.275 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,15 artışla 1.277 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne azalışla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,16 düşüşle 1.275 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.090 lira, Cumhuriyet altını da 8.460 liradan satılıyor.

FED POLİTİKA FAİZİNİ 25 BAZ PUAN ARTIRDI

Altının ons fiyatı ise dün 2.065 dolarla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 1,4 altında 2.036 dolardan alıcı buluyor. Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.

ILIMLI BİR BÜYÜME KAYDETTİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik aktivitenin ilk çeyrekte "ılımlı bir büyüme" kaydettiğine işaret edilirken, "Yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde etmek için bazı ek politika sıkılaşmasının uygun olabileceğinin öngörüldüğüne" ilişkin ifadenin açıklamadan çıkarılması dikkati çekti.

MAKROEKONOMİK VERİLERİN ÖNEMİ ARTTI

Analistler, para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar 50 baz puan faiz indirimi yapabileceğinin fiyatlandığını ancak, Powell'ın dünkü toplantıda konuya ilişkin sorulara "Şu anda faiz indirimini düşünemeyiz." şeklinde cevap verdiğini hatırlattı. Fed'in faiz artışlarına ara vereceğine yönelik fiyatlamaların altının ons fiyatını desteklediğini ifade eden analistler, bankanın gelecek dönem para politikası kararlarını veri odaklı alacak olması nedeniyle açıklanacak makroekonomik verilerin öneminin arttığını söyledi.

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktararak, bankanın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Politika metnindeki sinyaller ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin önemine dikkati çeken analistler, sene sonuna kadar 75 baz puan faiz artırması beklenen bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin beklentilerdeki değişimin altının ons fiyatında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ile Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.030 ve 2.020 doların destek, 2.040 ve 2.065 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.