Altın Fiyatları Düşüşte

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 111 bin 800 liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 108 bin lira, en yüksek 3 milyon 116 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 azalışla 3 milyon 111 bin 800 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 123 bin 999,50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 872 milyon 899 bin 703,21 lira, işlem miktarı ise 610,93 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 903 milyon 984 bin 674,44 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, DenizBank, AgaBullion Kıymetli Madenler, Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Zirve Değerli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 3.123.999,50 2.825,85 En Düşük 3.108.000,00 2.726,70 En Yüksek 3.116.000,00 2.825,00 Kapanış 3.111.800,00 2.741,00 Ağırlıklı Ortalama 3.112.351,72 2.775,95 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.872.899.703,21 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 610,93 Toplam İşlem Adedi 32

Kaynak: AA