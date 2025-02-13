Altın Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altın Fiyatları Düşüşte

Standart altının kilogram fiyatı 3.356.000 TL'ye gerileyerek yüzde 1,4 azalış gösterdi.

13.02.2025 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 356 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 356 bin lira, en yüksek 3 milyon 460 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,4 azalışla 3 milyon 356 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 405 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 419 milyon 872 bin 887,31 lira, işlem miktarı ise 1.885,73 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 6 milyar 696 milyon 976 bin 100,40 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.405.000,002.932,00

En Düşük3.356.000,002.890,00

En Yüksek3.460.000,002.967,45

Kapanış3.356.000,002.920,00

Ağırlıklı Ortalama3.396.155,382.947,83

Toplam İşlem Hacmi (TL)6.419.872.887,31

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.885,73

Toplam İşlem Adedi70

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
14:40 Mansur Yavaş’ın “Adayım“ sözleri Özgür Özel’e soruldu Çok konuşulacak yanıt Mansur Yavaş'ın "Adayım" sözleri Özgür Özel'e soruldu! Çok konuşulacak yanıt
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
07:42 Benfica Monaco’yu deplasmanda yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:38 Kılıçdaroğlu’nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker’e hak vereceğimi düşünmezdim Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim
07:22 Meclis’te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar Meclis'te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar
00:19 Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı
00:17 İmamoğlu’ndan “cumhurbaşkanlığı adaylığı“ çıkışı: Sürecin detayları hafta sonu açıklanır İmamoğlu'ndan "cumhurbaşkanlığı adaylığı" çıkışı: Sürecin detayları hafta sonu açıklanır
23:41 Benfica, Trabzonspor’dan Malheiro’ya talip oldu Benfica, Trabzonspor'dan Malheiro'ya talip oldu
23:27 Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı AK Partili Özlem Zengin, Meclis’te eleştirilere yanıt verdi Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 18:01:32. #1.13#
SON DAKİKA: Altın Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.