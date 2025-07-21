Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları...

Güvenli liman olarak bilinen ve yatırımcılar tarafından merakla gözlenen altın fiyatları yeni haftanın gelmesiyle belli oldu. Peki cumhuriyet altını, 22 ayar altın bilezik, tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz 2025 saat 11.21 itibariyle güncel altın fiyatları...

CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA OLDU?

Cumhuriyet altını alış fiyatı saat 11.21 itibariyle 28.307,00 olurken, satış fiyatı ise 28.461,00 lira oldu.

ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik saat 11.21 itibariyle 3.963,70 liradan alınırken, satışı ise 3.363,67 liradan gerçekleşiyor.

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı saat 11.21 itibariyle27.802,48 lira olurken, satış fiyatı ise 28.344,02 liradan işlem görüyor.

YARIM ALTIN KAÇ LİRA OLDU?

Yarım altın alış saat 11.21 itibariyle 14.197,00 olurken, satış fiyatı ise 14.297,00 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altının alış fiyatı ise saat 11.21 itibariyle 7.099,00 lira oldu. Satışı ise 7.149,00 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA OLDU?

Gram altının alış fiyatı saat 11.21 itibariyle 4,369,06 lira olurken, satış fiyatı ise 4.369,59 liradan işlem görüyor.