Güvenli liman olarak bilinen ve yatırımcılar tarafından merakla gözlenen altın fiyatları yeni haftanın gelmesiyle belli oldu. Peki cumhuriyet altını, 22 ayar altın bilezik, tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz 2025 saat 11.21 itibariyle güncel altın fiyatları...
Cumhuriyet altını alış fiyatı saat 11.21 itibariyle 28.307,00 olurken, satış fiyatı ise 28.461,00 lira oldu.
22 ayar altın bilezik saat 11.21 itibariyle 3.963,70 liradan alınırken, satışı ise 3.363,67 liradan gerçekleşiyor.
Tam altın alış fiyatı saat 11.21 itibariyle27.802,48 lira olurken, satış fiyatı ise 28.344,02 liradan işlem görüyor.
Yarım altın alış saat 11.21 itibariyle 14.197,00 olurken, satış fiyatı ise 14.297,00 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altının alış fiyatı ise saat 11.21 itibariyle 7.099,00 lira oldu. Satışı ise 7.149,00 liradan işlem görüyor.
Gram altının alış fiyatı saat 11.21 itibariyle 4,369,06 lira olurken, satış fiyatı ise 4.369,59 liradan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları... - Son Dakika
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