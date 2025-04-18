Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 4 milyon 142 bin 999,5 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 127 bin lira, en yüksek 4 milyon 142 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 4 milyon 142 bin 999,5 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 120 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 373 milyon 481 bin 975,96 lira, işlem miktarı ise 333,33 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 386 milyon 441 bin 614,94 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese, BLZ Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 4.120.000,00 3.360,35 En Düşük 4.127.000,00 3.329,00 En Yüksek 4.142.999,50 3.378,00 Kapanış 4.142.999,50 3.329,00 Ağırlıklı Ortalama 4.133.454,01 3.354,30 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.373.481.975,96 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 333,33 Toplam İşlem Adedi 33

Kaynak: AA