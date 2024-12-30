Altın Fiyatları Yükselişe Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselişe Geçti

Altının gram fiyatı haftaya 2.972 liradan başladı, çeyrek altın 4.930 lira, cumhuriyet altını 19.630 lira.

30.12.2024 11:17
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Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 972 liradan satılıyor.

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 2 bin 957 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 2 bin 972 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 930 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 630 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 619 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle girilirken, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın ocak ayında görevi devralmasıyla başlayacak yeni döneme ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Özellikle ABD'de enflasyonla mücadelenin gelecek yıl Trump'ın izleyeceği politikalarla birlikte nasıl devam edeceği yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor.

Bununla birlikte, analistler para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın büyük bölümünde 1 faiz indirimi ve 2025 sonunda ikinci faiz indiriminin yapılabileceğinin tahmin edildiğini aktararak, buna karşın beklentilerin sene boyunca sadece bir faiz indirimi de olabilecek şekilde oluştuğu konusunda uyarılarda bulundu.

Söz konusu gelişmelerle birlikte şu sıralarda tahvil faizi yüzde 4,62 seviyesinde işlem görürken, dolar endeksi ise yatay seyirle 108 seviyesinden haftaya başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 600 dolar seviyesinin destek, 2 bin 650 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükselişe Geçti - Son Dakika

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