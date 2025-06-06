Altın Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükseliyor

06.06.2025 10:26
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Altının gram fiyatı 4 bin 252 liraya yükseldi, çeyrek altın 6 bin 990 liradan satılıyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 252 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 4 bin 235 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 4 bin 252 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 990 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 880 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,3 artışla 3 bin 365 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk arasındaki gerilim, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine dair iyimser havayı gölgede bırakırken, yatırımcılar gözlerini ABD'de açıklanacak istihdam verilerine ve jeopolitik gelişmelere çevirdi.

Trump ile Şi'nin haftalardır süren ticaret gerginliği ve nadir toprak elementleri konusundaki anlaşmazlık hususunda yaptıkları telefon görüşmesinde, bazı başlıkların daha sonraki temaslara bırakıldığı bildirildi.

Liderler karşılıklı olarak birbirlerini ülkelerine davet ederken, Trump, sosyal medya hesabından, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in başkanlık ettiği Amerikan heyetinin, "yakında belirlenecek bir yerde" Çinli mevkidaşlarıyla görüşme yapacağını duyurdu.

Öte yandan, Trump'ın danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Kongre'nin gündemindeki vergi indirimi tasarısını sert sözlerle eleştirmesi, iki isim arasındaki gerilimi artırırken küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi.

Analistler, ADP özel sektör istihdamı verisinin mayıs ayını yansıttığını hatırlatarak, özel sektör istihdamına ilişkin zayıf gelen verilerin ardından bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ABD'deki büyümeye yönelik daha net sinyaller vereceğini söyledi.

Jeopolitik tarafta ise Rusya- Ukrayna hattındaki gerginlik tırmanmaya devam ederken, Rus ordusunun insansız hava araçlarıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bugün yurt içi piyasaların Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olacağını anımsatan analistler, yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 340 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Cumhuriyet Altını, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

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