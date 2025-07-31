Altın Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükseliyor

31.07.2025 09:49
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Altının gram fiyatı 4.309 lira ile güne yükselişle başladı. Çeyrek altın 7.218 liradan satılıyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 309 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 4 bin 275 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üstünde 4 bin 309 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 218 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 120 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,8 artışla 3 bin 302 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri sabit bıraktığı toplantı sonrasında, Başkan Jerome Powell'ın eylül ayında faiz indiriminin olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğunu ifade etmesinin ardından dün düşen altın fiyatları, ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin devam eden endişelerle bugün yükseldi.

Fed, dünkü toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret etti.

Fed Başkanı Powell ise politika faizinin sabit tutulmasının ardından yaptığı açıklamada, faiz indirimi konusunda eylül ayıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını ifade etti.

Ticaret cephesinde ise ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Çin ile Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülke olduğunu belirterek, Hindistan'ın 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini duyurdu.

Ayrıca Trump'ın imzaladığı kararnameyle Brezilya'ya uygulanan tarife oranı yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltilirken, Güney Kore ile ticaret anlaşmasına vardıklarını belirten Trump, bu ülkeye yüzde 15 tarife uygulanacağını açıkladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, dış ticaret dengesi, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

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