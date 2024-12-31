Altın Fiyatlarında Yükseliş - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatlarında Yükseliş

Altının gram fiyatı 2,965 liraya yükseldi, çeyrek altın 4,910 liradan işlem görüyor.

31.12.2024 10:47
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Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 965 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe rağmen değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 963 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 965 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 910 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 550 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yatay bir seyirle 2 bin 608 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizliklerin etkisiyle yılın son işlem gününde negatif bir seyir izlenirken, yılbaşı tatili sonrası hafta boyunca işlem hacimlerinin düşük kalması bekleniyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek yıl iki faiz indirimine gideceğinin tahmin edildiğini ifade ederek, makroekonomik verilerden alınacak sinyaller, yeni ABD yönetiminin politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerin fiyatlamaları etkileyebileceğini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle birlikte şu sıralarda tahvil faizi yüzde 4,54 seviyesinde işlem görürken, dolar endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 108 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 580 dolar seviyesinin destek, 2 bin 650 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatlarında Yükseliş - Son Dakika

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