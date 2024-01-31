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Ekonomi

Altın Talebi Rekor Seviyeye Ulaştı

Altın Talebi Rekor Seviyeye Ulaştı

Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı rapora göre, küresel altın talebi geçen yıl yüzde 3 artarak 4 bin 898 tonu aşarak rekor seviyeye ulaştı. Raporda, altın talebinin 2023'te düşmesine rağmen merkez bankaları ve diğer kurumlardan gelen talebin azalmadığı belirtildi. Ayrıca, teknolojik ve elektronik ürünlerde kullanılan altın miktarının azalmasıyla birlikte altın fiyatlarının desteğe ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

31.01.2024 12:43
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Dünya Altın Konseyi (WGC), küresel altın talebinin geçen yıl yüzde 3 artışla 4 bin 898 tonu aşarak rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.

Dünya Altın Konseyinin "Altın Talep Eğilimleri 2023" raporu yayımlandı.

Konseyin raporunda, tüm segmentler eklendiğinde geçen yıl toplam altın talebinin 2022 yılına kıyasla yüzde 3 artarak 4 bin 898,8 ton ile rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.

Tezgah üstü ticaret hariç küresel altın talebinin 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 düşüşle 4 bin 448,4 ton olduğuna dikkat çekilen raporda, merkez bankaları ve diğer kurumlardan gelen altın talebinin ise yüzde 4 azalarak 1037,4 ton seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.

Raporda, küresel yıllık altın takı talebinin geçen yıl bir önceki yıla göre belirgin bir değişiklik göstermeyerek 2 bin 93 ton ile güçlü seyretmeye devam ettiği kaydedildi.

Geçen yılın son çeyreğinde yaşanan toparlanmaya rağmen teknolojik ve elektronik ürünlerde kullanılan altın miktarının yüzde 4 azalarak ilk kez yıllık 300 tonun altına düştüğü (297,9 ton) bilgisine yer verilen raporda, dünyada devam eden çatışmalar ve ticari gerilimlere ek olarak bu yıl 60'ın üzerinde ülkede genel seçimlerin yapılacak olmasının altın talebini ve fiyatları desteklemesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA

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