Altın ve Dolar Yükseldi, Borsa Düştü

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,68 değer kaybederek 9.317,24 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.245,26 ve en yüksek 9.492,29 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,50 azalarak 10.630,73 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 9.673,59 puan, sanayi endeksi yüzde 0,07 düşüşle 12.418,94 puan, teknoloji endeksi yüzde 4,39 kazançla 19.271,68 puan oldu.

Oba Makarnacılık en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 35,06 ile Oba Makarnacılık oldu.

Oba Makarnacılık'ı yüzde 21,98 ile Pasifik Eurasia Lojistik ve yüzde 19,01 ile Enerya Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,19 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 8,40 ile Otokar ve yüzde 7,85 ile Ford Otomotiv Sanayi olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 592 milyar 344 milyon lirayla ASELSAN, 440 milyar 220 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 431 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,73 artışla 4 bin 68 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,70 değer kazancıyla 27 bin 506 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,30 artışla 38,1770 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,86 yükselişle 43,6300 lira oldu.

Geçen hafta 49,7300 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,23 değer kazanarak 50,8400 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,55 düşüşle 46,5900 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)