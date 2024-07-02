Altın, yılın ilk 6 ayında en çok kazandıran yatırım aracı oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Altın, yılın ilk 6 ayında en çok kazandıran yatırım aracı oldu

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, 2024 yılının ilk 6 ayında en çok kazandıran geleneksel yatırım aracının yüzde 20 ile 'altın' olduğunu belirtti. Altın, dolar ve euro gibi geleneksel yatırım araçları, diğer yatırım araçlarına yönelmek istemeyen vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Özman, altının gelecek 6 ayda da yılın ilk yarısından daha fazla kazandıran yatırım aracı olacağını tahmin ettiğini söyledi.

02.07.2024 19:42
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- Yılın ilk 6 ayında en çok kazandıran yatırım aracı yine 'altın' oldu

SAMSUN - Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, 2024 yılının ilk 6 ayında yatırımcısına en çok kazandıran geleneksel yatırım aracının yüzde 20 ile 'altın' olduğunu söyledi.

Geleneksel yatırım araçları günümüzde hala popülerliğini koruyor. Borsa ve sanal para gibi diğer yatırım araçlarına yönelmek istemeyen vatandaşlar halen altın, dolar ve euro gibi yatırım araçlarına başvuruyor. Ekonomist Salih Özman, yılın ilk yarısında en çok kazandıran geleneksel yatırım aracının yüzde 20'lik getiri ile altın olduğunun altını çizerken, gelecek 6 ay için de altının yılın ilk yarısından daha fazla kazandıran yatırım aracı olacağını tahmin ettiğini belirtti.

"Altın yüzde 20, dolar yüzde 9,5 ve euro da yüzde 7 kazandırdı"

2024'te en çok altının yatırımcısına gelir sağladığına değinen Salih Özman, "Gelişmekte olan ülkelerde geleneksel yatırım araçları olarak akla altın ve yabancı para birimleri geliyor. 3 yatırım aracı içinde 2024 yılının ilk 6 ayı neticesinde hepsi de bir miktar yatırımcısına getiri elde ettirilmiş oldu. 1 Ocak 2024'te 24 ayar altın fiyatı 2060 lira civarındaydı. Bugün gelinen noktada 2475-2480 lira aralığında alıcı buluyor. Bu da yılbaşından beri ilk 6 ayın sonunda altın fiyatlarındaki artışın yüzde 20 oranına ulaştığı görülüyor. Euro kuru da 2024'ün başında 32,8 lira civarındaydı. Şu anda 34 lira 80 kuruş civarında. Buna göre euro 6 ayda yüzde 7 oranında artmış. Dolara bakıldığında da şu an itibarıyla 32 lira 96 kuruşta. 1 Ocak 2024'te 29 lira 76-77 kuruştu. Yüzde 9,5'luk bir artış da dolar kurunda var. Yani euroda yüzde 7'lik, dolar da yüzde 9,5'lik, altın da yüzde 20'lik artış var. Buna bakarak altın yine ananevi yatırım araçları içinde yatırımcısının yüzünü güldürdü. Yine bu 3 ananevi yatırım aracı içinde popülaritesini korudu ve hala cazip olduğunu, cazibesinin yüksek olduğunu yatırımcısına gösterdi" dedi.

"Altın yılın 2'nci yarısında ilk yarısında kazandırdığından daha fazla kazandıracak"

Dünyadaki ekonomik gelişmeler baz alındığında altının yılın ikinci yarısında da kazandırmaya devam edeceğini tahmin ettiğini vurgulayan Özman, "Hem Amerika'da hem Avrupa'da artık Avrupa'da enflasyon yüzde 2 civarında, Amerika'da yüzde 1,5-2,5 civarında bekleniyor. Bu enflasyon rakamları artık faiz indirmelerini de beraberinde getirmesi gerekiyor iktisadi olarak da. Bu enflasyon düzeyinin kalıcı olduğuna inanırlarsa ki zaten yetkililerin bir kısmı bu yönde kanaat belirtiyor. En az bir sefer, tahminimce iki sefer, yılın 2. yarısında iki sefer faiz indirimi Avrupa veya Amerika gerçekleştirilecek. Bu faiz inmesiyle birlikte yabancı para gelişmekte olan ülkelerin paraları karşısına cazibesini yitireceği için altın bir miktar irmek kazanacaktır. Dolayısıyla bu birinci 6 ayda yaptığı atağı öyle zannediyorum ki ikinci 6 ayda biraz daha artırarak devam edecektir. Altın ters dolarizasyona rağmen uluslararası piyasada Amerika ve Avrupa'da faizlerin düşmesiyle birlikte cazibesini artıracağı, Avrupalı ve Amerikalı için de iyi bir yatırım aracı, cazip bir yatırım aracı haline geleceği için Türk yatırımcısına da bugünkünden daha fazla kazandıracaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Samsun, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın, yılın ilk 6 ayında en çok kazandıran yatırım aracı oldu - Son Dakika

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