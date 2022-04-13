Altın yükselişe geçti! İşte 13 Nisan güncel fiyatlar - Son Dakika

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında son durum yatırımcıların gündeminde. Motorin ve benzin fiyatlarına beklenen indirim dün gece yarısı itibarıyla pompoa fiyatlarına yansıdı. Güncel piyasalarda gram altın, çeyrek altın ve tam altında son durum altın alacak vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 923,4

Satış: 924,0

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 1.477,9

Satış: 1.514,8

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 2.955,8

Satış: 3.029,7

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.911,5

Satış: 6.040,9