Altın yükselişe geçti! İşte 13 Nisan güncel fiyatlar - Son Dakika
Üye Girişi

Altın yükselişe geçti! İşte 13 Nisan güncel fiyatlar

13.04.2022 08:27
Altın yükselişe geçti! İşte 13 Nisan güncel fiyatlar

Brent petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketi takip eden motorin indiriminin ardından ekonomi piyasalarında gözler altın fiyatlarına çevrildi. Güncel altın fiyatları haftanın ilk gününe yükselişle başlamıştı. İşte 13 Nisan altın fiyatları

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında son durum yatırımcıların gündeminde. Motorin ve benzin fiyatlarına beklenen indirim dün gece yarısı itibarıyla pompoa fiyatlarına yansıdı. Güncel piyasalarda gram altın, çeyrek altın ve tam altında son durum altın alacak vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Altın yükselişe geçti! İşte 13 Nisan güncel fiyatlar

Alış: 923,4

Satış: 924,0

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Altın yükselişe geçti! İşte 13 Nisan güncel fiyatlar

Alış: 1.477,9

Satış: 1.514,8

YARIM ALTIN FİYATI

Altın yükselişe geçti! İşte 13 Nisan güncel fiyatlar

Alış: 2.955,8

Satış: 3.029,7

TAM ALTIN FİYATI

Altın yükselişe geçti! İşte 13 Nisan güncel fiyatlar

Alış: 5.911,5

Satış: 6.040,9

YORUMLAR
500
Altın yükselişe geçti! İşte 12 Nisan güncel fiyatlar Altın yükselişe geçti! İşte 12 Nisan güncel fiyatlar

Çeyrek Altın, Yarım Altın, Gram Altın, Tam Altın, Ekonomi, Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın yükselişe geçti! İşte 13 Nisan güncel fiyatlar - Son Dakika


Son Dakika
08:16 1,5 yaşındaki kız çocuğu tandır evinde baygın halde bulundu: İstismara uğramış!
08:06 Mahsun Kırmızıgül'le 6 yıllık evliliğini sonlandıran Ece Binay sessizliğini bozdu: Boşanmanın ABD'de olmamızla ilgisi yok
08:02 Milyonlarca dolar buhar oldu! Çinli şirket Türk firmalarını dolandırdı
07:55 13 Nisan günü hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu
07:46 İstanbul sokaklarını gezip gizlice kadınların videolarını çekiyorlardı: 2 Pakistanlı yakayı ele verdi
07:43 Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunları sebebiyle görevinden istifa etti
01:03 ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'da soykırım yaptığını savundu
01:02 Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek
00:40 Real Madrid-Chelsea çeyrek finali nefes kesti!
00:26 e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 08:33:16. #1.13#
SON DAKİKA: Altın yükselişe geçti! İşte 13 Nisan güncel fiyatlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement