Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında son durum yatırımcıların gündeminde. Motorin ve benzin fiyatlarına beklenen indirim dün gece yarısı itibarıyla pompoa fiyatlarına yansıdı. Güncel piyasalarda gram altın, çeyrek altın ve tam altında son durum altın alacak vatandaşlar tarafından takip ediliyor.
Alış: 923,4
Satış: 924,0
Alış: 1.477,9
Satış: 1.514,8
Alış: 2.955,8
Satış: 3.029,7
Alış: 5.911,5
Satış: 6.040,9
Son Dakika › Ekonomi › Altın yükselişe geçti! İşte 13 Nisan güncel fiyatlar - Son Dakika