Altın artışını sürdürüyor! Gram Altın fiyatı 1.263 lira - Son Dakika
Üye Girişi

Altın artışını sürdürüyor! Gram Altın fiyatı 1.263 lira

03.05.2023 11:35

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.263 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,77 artışla 1.262 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.263 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.070 lira, Cumhuriyet altını da 8.400 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün 2.016 dolardan kapanmasının ardından bugün önceki kapanışın hemen üzerinde 2.017 dolardan işlem görüyor.

FED'İN 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözlü yönlendirmelerin piyasaların odağından olduğunu belirterek, gelecek döneme ilişkin ipuçlarının varlık fiyatlarında oynaklığı arttırabileceğini söyledi.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında geçen yıl başlayan "şahin" politikalarının sonuna yaklaşıldığını ifade eden analistler, para piyasalarında, Banka'nın politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı beklentilerinin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Analistler, bugün Fed'in para politikası kararları ile Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.010 ve 2.000 doların destek, 2.030 ve 2.050 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Dolar 19,48 liradan satılıyor Dolar 19,48 liradan satılıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın artışını sürdürüyor! Gram Altın fiyatı 1.263 lira - Son Dakika


Son Dakika
13:39 TFF binasına silahlı saldırı davasında yargılanan Cüneyd Uslu, 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı
13:33 Esnaf ziyareti gerçekleştiren Babacan'a bir vatandaş sordu: Şu hareketinden annen-baban memnun mu?
13:31 TFF binasına silahlı saldırı davasında Cüneyd Uslu 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:59 Kadıköy'de istek şarkı yüzünden öldürülen gencin olayı ile ilgili görgü tanığının ifadesi ortaya çıktı
12:51 Sırbistan Belgrad'da ilkokul öğrencisi babasının silahı ile 9 kişiyi öldürdü
12:44 Son Dakika: Sırbistan'da bir öğrenci babasının silahıyla okulu kana buladı: 9 kişi hayatını kaybetti
12:34 Esnaf ziyareti yapan Babacan'a bir vatandaş yaklaşıp sordu: Şu hareketinden annen-baban memnun mu?
12:20 Gözü dönen adam, kömürlüğü çağırdığı oğlunu öldürdü
12:16 PFDK'dan gelen cezanın ardından Ali Koç, İrfan Can Kahveci için özel uçak kaldırttı
12:10 PFDK ceza açıklar açıklamaz Ali Koç, İrfan Can Kahveci için özel uçak kaldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2023 13:53:07. #1.13#
SON DAKİKA: Altın artışını sürdürüyor! Gram Altın fiyatı 1.263 lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement