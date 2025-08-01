Altında yatay seyir sürüyor! 1 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları - Son Dakika
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Ekonomi

Altında yatay seyir sürüyor! 1 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları

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Altında yatay seyir sürüyor! 1 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları
01.08.2025 09:09
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Altında yatay seyir sürüyor! 1 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları
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Altın fiyatları geçtiğimiz hafta tarihi zirvesini görmüştü. FED'in faiz kararı sonrası yatay seyirde devam eden altın, yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki tarihi itibariyle altın ne kadar oldu? İşte 1 Ağustos 2025 tarihi itibariyle güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Geçtiğimiz hafta 4.452 TL ile rekor kıran gram altın, bu seviyeden düşerek 4.267 TL'ye kadar gerilemişti. Bugün ise yeniden 4.300 TL bandına yöneldi. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yatırımcıların ve altın alım-satımı yapanların yakından takip ettiği altın fiyatları, 1 Ağustos Cuma sabahına sınırlı yükselişle başladı. İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Peki gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar?

Altında yatay seyir sürüyor! İşte 1 Ağustos 2025 güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Altın piyasasında son veriler şu şekilde:

Güncel altın satış fiyatları (1 Ağustos 2025):

Gram Altın: 4.307 TL alış – 4.308 TL satış

22 Ayar Bilezik: 3.931 TL alış – 3.958 TL satış

Yarım Altın: 14.084 TL alış – 14.208 TL satış

Cumhuriyet Altını: 28.081 TL alış – 28.285 TL satış

Ons Altın: 3.296,50 dolar alış – 3.296,86 dolar satış

Analistler, FED'in faiz kararı öncesi piyasalarda yön arayışının sürdüğünü ve altın fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmaların devam edebileceğini belirtiyor. Bu nedenle yatırım yapmadan önce anlık veriler takip edilmelidir.

Ekonomi, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında yatay seyir sürüyor! 1 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altında yatay seyir sürüyor! 1 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları - Son Dakika
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