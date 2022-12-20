Gram altın güne yükselişle başladı! 1.076 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altın güne yükselişle başladı! 1.076 lira seviyesinden işlem görüyor

20.12.2022 11:45

Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasından sonra 1.076 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.765 lira, Cumhuriyet altını da 7.160 liradan alıcı buluyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,32 değer kaybeden altının gram fiyatı günü 1.072 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.076 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.765 lira, Cumhuriyet altını da 7.160 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,3 azalarak haftanın ilk gününü 1.787 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.794 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişelerine karşın merkez bankalarının şahin duruşlarını koruyacaklarına ilişkin sinyallerinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını bildirdi. Merkez bankalarının kararları ile geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen altının ons fiyatında düşüşlerin sınırlı kaldığına dikkati çeken analistler, ekonomilerdeki zayıflık işaretleri ve dolar endeksindeki düşüşün altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti. Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve tüketici güven endeksi ile ABD'de konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.800 ve 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın güne yükselişle başladı! 1.076 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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