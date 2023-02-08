ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell 'ın dün Washington Ekonomi Kulübünde katıldığı münazarada dezenflasyon sürecinin bazı sektörlerde başladığını belirterek, 2023'te enflasyonda önemli düşüşlerin görülmesini beklediklerini kaydetti. Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarında Fed'in mart ve mayıstaki toplantılarda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik fiyatlamaların ağırlık kazandığını kaydeden analistler, bankanın mayıs-aralık döneminde ise faizleri sabit tutacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.138 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.