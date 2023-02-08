Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.138 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.138 lira seviyesinden satılıyor

08.02.2023 11:14

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.138 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.870 lira, Cumhuriyet altını da 7.570 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,53 üzerinde 1.138 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.870 lira, Cumhuriyet altını da 7.570 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,10 değer kazancıyla günü 1.870 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.880 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLERİN GÜNDEMİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Washington Ekonomi Kulübünde katıldığı münazarada dezenflasyon sürecinin bazı sektörlerde başladığını belirterek, 2023'te enflasyonda önemli düşüşlerin görülmesini beklediklerini kaydetti. Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarında Fed'in mart ve mayıstaki toplantılarda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik fiyatlamaların ağırlık kazandığını kaydeden analistler, bankanın mayıs-aralık döneminde ise faizleri sabit tutacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, Powell'ın açıklamalarının tahmin edildiği kadar şahin tonda olmaması nedeniyle altın fiyatlarının toparlandığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.900 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.138 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.138 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika
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