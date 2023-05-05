Gram altın fiyatı 1.280 liradan satışını sürdürüyor - Son Dakika
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Gram altın fiyatı 1.280 liradan satışını sürdürüyor

05.05.2023 11:45

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.280 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.100 lira, Cumhuriyet altını da 8.500 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,63 yükselişle 1.285 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni güne azalışla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,39 düşüşle 1.280 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.100 lira, Cumhuriyet altını da 8.500 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün 2.050 dolardan kapanış gerçekleştirmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,49 altında 2.040 dolardan alıcı buluyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarının sonlandıracağına ilişkin öngörülerin güçlendiğini kaydederek, bu durumun tarihi zirvesine yakın seyreden altının ons fiyatında aşağı yönlü baskıları törpülediğini söyledi.

ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin önemine dikkati çeken analistler, ülkede iş gücü piyasalarının hala çok sıkı olduğunu ve bu durumun Fed'in politika alanını etkilediğini bildirdi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün üç temel politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdığını hatırlatarak, toplantı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yaptığı açıklamalarda enflasyonla mücadelede "daha gidecek yolu" olduğunu ve Avro Bölgesi'ndeki enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırmaya "ara vermediğini" aktardı. Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.030 ve 2.020 doların destek, 2.050 ve 2.065 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • ULUBATLI HASAN : Bugün 1gr altın aldım 1410 TL Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın fiyatı 1.280 liradan satışını sürdürüyor - Son Dakika


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