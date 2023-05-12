Altında düşüş: Gramı 1.266 liradan satılıyor - Son Dakika
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Altında düşüş: Gramı 1.266 liradan satılıyor

12.05.2023 12:06

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.266 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.080 lira, Cumhuriyet altını da 8.420 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,68 azalışla 1.267 liradan tamamladı.

GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.266 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.080 lira, Cumhuriyet altını da 8.420 liradan satılıyor.

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,72 düşüşle 2.015 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 2.009 dolardan alıcı buluyor.

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin yön arayışının devam ettiğini belirterek, süregelen belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Dün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 ile beklentilerin altında kaldığını ifade eden analistler, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin sözle yönlendirmelerde yüksek enflasyonun düştüğüne dair bazı kanıtların olduğunu fakat hala sıkı para politikasına devam etmenin gerekliliğinden bahsettiğini bildirdi.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARINDA ARTIŞ

Analistler, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 6 Mayıs ile biten haftada 264 bine yükselerek beklentileri aştığını ve Ekim 2021'den bu yana en yüksek değerini kaydettiğini hatırlatarak, ekonomik aktiviteye ilişkin veri akışının piyasaların odağında olacağını belirtti.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ GÖRÜŞME

Dün ABD ile Çin arasında bir görüşme gerçekleştirildiğinin duyurulmasıyla ilişkilerin normalleşebileceği beklentisini öne çıktığını bildiren analistler, ABD tahvil piyasasında 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 7 baz puan gerileyerek yüzde 3,45'e indiğini aktardı. Analistler, bugün ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların destek, 2.030 ve 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Gram Altın adeti 1.275 lira Gram Altın adeti 1.275 lira

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında düşüş: Gramı 1.266 liradan satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altında düşüş: Gramı 1.266 liradan satılıyor - Son Dakika
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