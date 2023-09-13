Altının gram fiyatı 1.655 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Altının gram fiyatı 1.655 lira seviyesinden işlem görüyor

Son Güncelleme: 13.09.2023 10:33

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.655 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.715 liradan, cumhuriyet altını da 10.965 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 1.655 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 1.655 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.715 lira, cumhuriyet altını da 10.965 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1.910 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER ABD'DEN GELECEK HABERLERDE

Yatırımcıların ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli davrandığını belirten analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceğini söyledi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, Fed'in kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini aktardı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını ifade eden analistler, enflasyon verisi sonrası fiyatlamalarda değişiklik görülebileceğini bildirdi.

Analistler, enerji sektöründe bir süredir yaşanan arz endişelerinin bugünkü enflasyon verilerine de etki etmiş olabileceğini aktararak, aylık Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yüzde 0,6 artış beklendiğini hatırlattı. Bir önceki ay TÜFE, aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

ONS ALTINDA 1.930 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa genelinde sanayi üretimi ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 ve 1.900 doların destek, 1.930 ve 1.940 doların direnç seviyeleri olarak öne çıktığını kaydetti.
Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.655 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 1.655 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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