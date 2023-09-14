Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı - Son Dakika

Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı

Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı
Son Güncelleme: 14.09.2023 10:53

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.652 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.653 liradan tamamladı. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1.906 dolardan işlem görüyor. ABD'de açıklanan enflasyon verileri, Fed'in faiz artışına gitme ihtimalini artırdı ve altının ons fiyatını baskıladı. Bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak veriler takip edilecek.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.652 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.653 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.652 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.710 lira, Cumhuriyet altını da 10.960 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1.906 dolardan işlem görüyor.

ABD'de açıklanan enflasyonun yıllık bazda beklentilerin üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir kez daha faiz artışına gitme ihtimalini nispeten artırdı.

Analistler, Fed'in faiz artışlarına devam etme ihtimalinin yükselmesiyle altının ons fiyatının baskılanmaya devam ettiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Banka'nın kasım veya aralık ayında 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 42'ye çıktığını aktaran analistler, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50'de sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de perakende satışlar, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.890 doların destek, 1.920 ve 1.930 doların direnç seviyeleri olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Banka, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı - Son Dakika
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