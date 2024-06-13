Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 405 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel artan gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 413 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne azalışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının 0,3 altında 2 bin 405 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 960 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 770 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 yükselişle günü 2 bin 325 dolardan tamamlarken, bugün bir önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 2 bin 316 dolardan alıcı buluyor.

13.06.2024 11:07
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Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 405 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel artan gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 413 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne azalışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının 0,3 altında 2 bin 405 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 960 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 770 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 yükselişle günü 2 bin 325 dolardan tamamlarken, bugün bir önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 2 bin 316 dolardan alıcı buluyor.

Dün akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından para politikası kararlarını ve ekonomik projeksiyonlarını açıkladı. Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Karar sonrası yayımlanan Fed'in gelecek dönemdeki projeksiyonuna ilişkin işaretler veren "nokta grafiği"'nde Fed'in bu yıl 3 faiz indirimine gitme ihtimali tamamen ortadan kalktı.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerini "ilerleme" olarak gördüklerini ancak para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olduklarını düşünmediklerini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu gelişmelerin ardından, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 66'ya, kasımda ise yüzde 98'e çıktı.

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 artışla beklentilerin altında kaldı. Böylece, ülkede enflasyon mayısta, Temmuz 2022'den bu yana ilk kez aylık bazda değişim göstermedi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 280 ve 2 bin 250 doların destek, 2 bin 320 ve 2 bin 340 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı - Son Dakika

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