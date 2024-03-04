Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,4 primle 2 bin 102 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya yükselişle başlayan altın, 2 bin 109 lira seviyesinden işlem görüyor. Saat 10.50 itibariyle çeyrek altın 3 bin 530 liradan, Cumhuriyet altını ise 14 bin 380 liradan satılıyor.
Geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yılın ilk yarısında başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle cuma günü altının ons fiyatı yüzde 1,9 artışla 2 bin 83 dolardan günü tamamlayarak en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda da yükselişine devam ederek önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 87 dolardan alıcı buluyor. Analistler, ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceği haftanın ilk işlem gününde, altına olan talebin artmaya devam ettiğini söyledi.
Bu hafta ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın hafta içinde Kongre'de yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.
Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda da Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 29 ve haziranda yüzde 71'e yükselirken, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 4,18'e geriledi.
Öte yandan bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 4,53 ve yıllık bazda yüzde 67,07 artış kaydetti.
Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, altının ons fiyatında 2 bin 100 ve 2 bin 120 doların direnç, 2 bin 75 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar? - Son Dakika
Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD), bu yıl 19. kez düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu'nda üyeleriyle birlikte koşarak Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) burs bağışında bulundu. ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, organizasyonun kente değer kattığını belirterek, elde edilen geliri tamamen eğitime yönlendirdiklerini ve gençlerin geleceği için umut olduklarını ifade etti.
Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç, geçen yıl kamu alımlarının büyüklüğünün 1,6 trilyon liraya ulaştığını belirtti. Güleç, Uluslararası İnşaat Projelerinde ve Kamu İhalelerinde Hukuki Koruma Çalıştayı'nda konuştu ve kamu alımlarının sosyal ve ekonomik kalkınma için bir araç olarak kullanıldığını vurguladı.
Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-şubat döneminde 262 milyon 93 bin 166 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat yapılan sektörler arasında fındık, su ürünleri, yaş meyve sebze, maden ve metaller, taşıt araçları ve yan sanayi yer aldı. İhracatın yapıldığı ülkeler arasında İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Polonya ön plana çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Manisa'da 274 bin büyükbaş hayvanın şap hastalığına karşı aşılanması planlanıyor. Aşılama programı kapsamında, il genelindeki hayvanların yaklaşık yüzde 50'sine denk gelen 135 bin büyükbaşta aşılama tamamlandı. Hedef, çalışmanın 31 Mart'a kadar tamamlanmasıdır.
Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, şirketin gelecek dönem hedeflerini açıkladı. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar kurulu gücünü 1200 megavata çıkarmayı hedefliyor. Akfen'in şu anda 700 megavatlık kurulu güce sahip olduğunu belirten Güngör, dünyada ve Türkiye'de yenilenebilir enerji üretiminin hızla arttığını vurguladı. Ayrıca, şirketin uluslararası alanda da takdir gördüğünü ve çevresel ve sosyal yönetişim ile sürdürülebilirlik raporunda dünyada ilk 30 şirket arasında yer aldığını ifade etti. Akfen Yenilenebilir Enerji, 3 yeni güneş enerjisi projesine başladığını ve toplamda 285 megavatlık yeni yatırımlarla kurulu gücünü 1200 megavata çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.
Kütahya Seyitömer ve Bursa Orhaneli ilçelerinde bulunan termik santrallerde çalışan işçiler, ağır ve tehlikeli çalışma koşulları nedeniyle ücretlerin asgari ücret seviyesinde kalmasına tepki göstermek amacıyla vizite eylemi gerçekleştirdi. İşçiler, tek toplu iş sözleşmesi, eşit ücretler ve aynı çalışma koşulları taleplerini dile getirdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin ABB başkan adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmalarına Ankara Toptancı Hali'nde devam etti. Yavaş, Yenimahalle ilçesinde bulunan hali ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Yavaş'a, CHP Altındağ Belediye Başkan adayı Ramazan Değerli ile Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu eşlik etti. Yavaş, meyve sebze tezgahlarını gezerek, talepleri not aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirtti. Hattın 8,4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 7 istasyondan oluştuğunu aktaran Uraloğlu, metronun saatte 80 kilometre hızla hareket ederek günde 1 milyon yolcu taşıyacağını bildirdi. Projenin İstanbul'un ulaşım ağına güç katacağını vurgulayan Uraloğlu, hattın yakın zamanda açılacağını kaydetti.
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