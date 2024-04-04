Altının gramı değer kaybıyla güne başladı

Altının gramı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 2 bin 357 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2 bin 363 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 357 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 30 liradan satılıyor.
Dün yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyarak 2 bin 300 doların üzerini test eden altının ons fiyatı, bugün önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2 bin 296 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın "bekle-gör" yaklaşımı nedeniyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını belirtti.
Powell, dün enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güven artana kadar politika faizini düşürmenin uygun olacağını öngörmediklerini ifade etti. Powell, "Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var." dedi.
Veriler ve yetkililerden gelen açıklamaların ardından pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini belirten analistler, söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 64 ihtimalle haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik fiyatlamaların öne çıktığını dile getirdi.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin yanı sıra ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 350 doların direnç, 2 bin 280 ve 2 bin 250 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.?
Son Dakika › Ekonomi › Altının gramı değer kaybıyla güne başladı - Son Dakika
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, sınırları dahilinde bulunan 5 sanayi parselini tahsis/satış ihalesini açık artırma usulü ile yapacak. İhaleye başvurular 3 Mayıs'a kadar kabul edilecek ve ihale 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Adana'nın coğrafi konumu ve yatırım avantajları sayesinde gelecekte potansiyelinin daha da yüksek olacağını belirtti. AOSB'nin genişleme stratejisi kapsamında 6 milyon metrekarelik yeni bir alanın hazırlıklarının tamamlandığı ve önümüzdeki iki yıl içinde tamamlanacağı açıklandı.
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Ramazan Bayramı'na hazır olduklarını belirterek, vatandaşları bayram alışverişlerini esnaftan yapmaya çağırdı. Karabacak, esnafın cazip fiyat uygulaması, kaliteli üretim ve insan sevgisini ön planda tuttuğunu vurgulayarak, merdiven altı ürünlerin insan sağlığını etkilediğine dikkat çekti.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), bağımsız denetçi adayı belirleme sınavının 29 Haziran'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Sınav, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak olup başarılı olanlar, mevzuattaki diğer şartları taşıdıkları takdirde bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunabilecekler. Sınav müracaatları 8 Nisan'da başlayacak ve 22 Nisan saat 23.59'da sona erecektir.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, mart ayında Gaziantep'ten 850 milyon 406 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi. Ünverdi, üretim, ihracat ve istihdam sağlayan sanayicilerin ülke ekonomisine en büyük katkıyı verdiğini belirterek, herkese teşekkür etti. Gaziantep'in ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 oranında artış göstererek 2 milyar 526 milyon 513 bin dolara ulaştı.
Türkiye, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 77 bin 309 ton karşılığı 605 milyon 865 bin 60 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracat, miktarda yüzde 9 ve değerde yüzde 34 oranında artış anlamına geliyor. En fazla ihracat yapılan ülkeler ise Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Hollanda oldu. Fındık ihracatının artış trendinin devam etmesi bekleniyor ve sektör temsilcileri, üretici ve ihracatçının maliyetlerinin düşürülmesi ve finansmana erişim imkanlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bölgenin ihracatı 973,9 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Gaziantep'in ihracatı ise 850,4 milyon dolar oldu. İhracatçılar, sürdürülebilirlik ve yeşil üretim kültürüne odaklanacaklarını belirtti.
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