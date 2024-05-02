Altının gramı düşüşle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Altının gramı düşüşle başladı

Altının gramı düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne önceki kapanışının altında başlamasının ardından 2 bin 410 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı da yüzde 0,2 azalışla 2 bin 315 dolardan işlem görüyor. Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları altın fiyatlarında oynaklığa neden oluyor.

02.05.2024 10:01  Güncelleme: 10:03
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Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 410 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki artışa paralel yükseliş kaydeden altının gram fiyatı günü 2 bin 420 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışının yüzde 0,5 altında başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 2 bin 410 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 20 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 315 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

Faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini ifade etti.

Powell, politika odağının para politikasının ne kadar süre kısıtlayıcı tutulacağı olduğunu ifade ederek, "Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum." dedi.

Söz konusu gelişmeler varlık fiyatlarında oynaklığın artmasına neden olurken, Fed'in ilk faiz indirimi tarihine ilişkin beklentilerin ötelenmesi altındaki fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 400 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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