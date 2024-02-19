Gram, çeyrek ve cumhuriyet altınında son durum - Son Dakika
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Ekonomi

Gram, çeyrek ve cumhuriyet altınında son durum

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 7 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 690 liradan satılıyor.

19.02.2024 11:14  Güncelleme: 11:57
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Haftaya yükselişle başlayan gram altın, 2 bin 7 lira seviyesinden işlem görüyor. Saat 10.45 itibariyle çeyrek altın 3 bi 360 liradan, cumhuriyet altını ise 13 bin 690 liradan satılıyor. Yükselişin sürdüğü altının ons fiyatı da 2 bin 20 dolardan başladı.

ONS ALTINDA DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin tarihin açıklanan makroekonomik verilerle ötelenmeye devam etmesine karşın, piyasalarda "yumuşak iniş" ihtimalinin güçlü kalmayı sürdürmesinin risk iştahını canlı tuttuğunu ifade etti.

Para piyasalarında, Fed'in politika faizini martta sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimlerine yüzde 75 ihtimalle haziranda başlayacağı öngörülüyor.

ABD'de tatil nedeniyle bugün piyasaların kapalı olacağını bildiren analistler, çarşamba günü yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklardan, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacağını bildirdi.

Analistler, bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Gram, çeyrek ve cumhuriyet altınında son durum
Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram, çeyrek ve cumhuriyet altınında son durum - Son Dakika

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