Altının kilogramı 1 milyon 26 bin 700 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 26 bin 700 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük bin 700 lira, en yüksek ise 1 milyon 26 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,77 artışla 1 milyon 26 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 190 milyon 196 bin 724,04 lira, işlem miktarı ise 2.272,94 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 226 milyon 885 bin 831,91 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Nil Kıymetli Madenler Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: