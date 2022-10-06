Altının kilogramı 1milyon 27 bin 500 liraya yükseldi - Son Dakika
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Altının kilogramı 1milyon 27 bin 500 liraya yükseldi

06.10.2022 16:48
Altının kilogramı 1milyon 27 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1milyon 27 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1milyon 27 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 20 bin lira, en yüksek 1 milyon 37 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 1 milyon 27 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 758 milyon 126 bin 314,18 lira, işlem miktarı ise 4.647,58 kilogram oldu

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 909 milyon 4 bin 67,5 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, INTL HRM Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Standart TL/KGONS/USD
Önceki Kapanış/Son Fiyat1.026.000,001.711,50
En Düşük Fiyat1.020.000,001.696,00
En Yüksek Fiyat1.037.800,001.728,00
Kapanış Fiyatı1.027.500,001.720,00
Ağırlıklı Ortalama1.022.835,701.716,35
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.758.126.314,18

Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.647,58

Toplam İşlem Adedi107,00

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 1milyon 27 bin 500 liraya yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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