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Altının kilogramı 711 bin 250 liraya geriledi - Son Dakika

Altının kilogramı 711 bin 250 liraya geriledi

24.11.2021 16:40
Altının kilogramı 711 bin 250 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 711 bin 250 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 711 bin 250 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 711 bin lira, en yüksek ise 755 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 azalışla 711 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 919 milyon 573 bin 337,35 lira, işlem miktarı ise 1.308,22 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 996 milyon 21 bin 661,36 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Gram Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış730.000,001.796,80
En Düşük711.000,001.786,05
En Yüksek755.200,001.795,00
Kapanış711.250,001.789,10
Ağırlıklı Ortalama732.307,071.792,17
Toplam İşlem Hacmi (TL)919.573.337,35

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.308,22

Toplam İşlem Adedi32

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 711 bin 250 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Altının kilogramı 711 bin 250 liraya geriledi - Son Dakika
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