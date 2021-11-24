Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 711 bin 250 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 711 bin lira, en yüksek ise 755 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 azalışla 711 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 919 milyon 573 bin 337,35 lira, işlem miktarı ise 1.308,22 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 996 milyon 21 bin 661,36 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Gram Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 730.000,00 1.796,80 En Düşük 711.000,00 1.786,05 En Yüksek 755.200,00 1.795,00 Kapanış 711.250,00 1.789,10 Ağırlıklı Ortalama 732.307,07 1.792,17 Toplam İşlem Hacmi (TL) 919.573.337,35 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.308,22 Toplam İşlem Adedi 32

Son Dakika

Türkiye'ye ziyarette bulunan BAE Prensi'nin birçok anlaşmaya imza atacağı düşünülüyor

Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla

Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor

Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de

İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!

Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi

İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı

Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası