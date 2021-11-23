Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 670 bin lira, en yüksek ise 730 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 10,2 artışla 730 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 577 milyon 186 bin 659,16 lira, işlem miktarı ise 880,37 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 602 milyon 280 bin 45,56 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 662.500,00 1.840,60 En Düşük 670.000,00 1.796,80 En Yüksek 730.000,00 1.840,10 Kapanış 730.000,00 1.796,80 Ağırlıklı Ortalama 692.225,00 1.817,28 Toplam İşlem Hacmi (TL) 577.186.659,16 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 880,37 Toplam İşlem Adedi 29

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

AKP Manisa Milletvekili Aydemir: Soğan ekmek yiyeceğiz ama taviz vermeyeceğiz

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Yalancı, Destan

Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız

Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak

5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise

Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü

Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı