Altının kilogramı 784 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 784 bin liraya indi.

Altın piyasasında, en düşük 782 bin 600 lira, en yüksek 792 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 784 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 437 milyon 924 bin 258,96 lira, işlem miktarı ise 556,08 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 455 milyon 284 bin 381,46 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: