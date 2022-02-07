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Altının kilogramı 784 bin liraya geriledi - Son Dakika

Altının kilogramı 784 bin liraya geriledi

07.02.2022 17:06
Altının kilogramı 784 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 784 bin liraya indi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 784 bin liraya indi.

Altın piyasasında, en düşük 782 bin 600 lira, en yüksek 792 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 784 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 437 milyon 924 bin 258,96 lira, işlem miktarı ise 556,08 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 455 milyon 284 bin 381,46 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış785.000,001.815,00
En Düşük782.600,001.800,00
En Yüksek792.000,001.816,65
Kapanış784.000,001.816,65
Ağırlıklı Ortalama785.951,941.809,04
Toplam İşlem Hacmi (TL)437.924.258,96

Toplam İşlem Miktarı (Kg)556,08

Toplam İşlem Adedi35

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Borsa İstanbul, Ticaret, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 784 bin liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi


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