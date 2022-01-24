Altının kilogramı 787 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 787 bin liraya indi.

Altın piyasasında, en düşük 787 bin lira, en yüksek 794 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 787 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 258 milyon 686 bin 801 lira, işlem miktarı ise 327,05 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 284 milyon 766 bin 389,89 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Yapı Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: