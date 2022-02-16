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Altının kilogramı 814 bin liraya geriledi - Son Dakika

Altının kilogramı 814 bin liraya geriledi

16.02.2022 18:32
Altının kilogramı 814 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 814 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 814 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 807 bin lira, en yüksek 816 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 814 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 167 milyon 561 bin 955,6 lira, işlem miktarı ise 1.441,9 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 167 milyon 561 bin 955,59 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış815.415,001.854,50
En Düşük807.000,001.845,00
En Yüksek816.500,001.862,50
Kapanış814.000,001.858,00
Ağırlıklı Ortalama809.809,651.851,45
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.167.561.955,59

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.441,87

Toplam İşlem Adedi107

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Borsa İstanbul, Altın, Döviz, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 814 bin liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi


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