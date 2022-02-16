Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 814 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 807 bin lira, en yüksek 816 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 814 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 167 milyon 561 bin 955,6 lira, işlem miktarı ise 1.441,9 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 167 milyon 561 bin 955,59 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: