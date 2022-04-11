Altının kilogramı 922 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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Altının kilogramı 922 bin liraya yükseldi

11.04.2022 17:06
Altının kilogramı 922 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 922 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 922 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 921 bin lira, en yüksek 925 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 922 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 272 milyon 892 bin 534,33 lira, işlem miktarı ise 1.374,77 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 319 milyon 90 bin 143,55 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar AgaBullion Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk,Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış916.500,001.936,00
En Düşük921.000,001.942,40
En Yüksek925.000,001.970,00
Kapanış922.000,001.965,00
Ağırlıklı Ortalama922.037,021.960,66
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.272.892.534,33

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.374,77

Toplam İşlem Adedi108

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Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 922 bin liraya yükseldi - Son Dakika


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