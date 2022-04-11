Altının kilogramı 922 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 922 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 921 bin lira, en yüksek 925 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 922 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 272 milyon 892 bin 534,33 lira, işlem miktarı ise 1.374,77 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 319 milyon 90 bin 143,55 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar AgaBullion Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk,Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: