Altının kilogramı 923 bin liraya geriledi - Son Dakika

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 923 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 923 bin lira, en yüksek 948 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 azalarak 923 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 436 milyon 222 bin 24,91 lira, işlem miktarı ise 463,97 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 558 milyon 414 bin 849,24 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: