Altının kilogramı 929 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 929 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 927 bin 400 lira, en yüksek 929 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 929 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 122 milyon 782 bin 83,01 lira, işlem miktarı ise 132,33 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 231 milyon 618 bin 963,12 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: