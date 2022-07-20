Altının kilogramı 967 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 967 bin 500 liraya geriledi

20.07.2022 16:43
Altının kilogramı 967 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 967 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 967 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 964 bin 590 lira, en yüksek 987 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalarak 967 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 788 milyon 317 bin 633,61 lira, işlem miktarı ise 2.887,33 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 866 milyon 176 bin 937,09 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış979.000,001.712,00
En Düşük964.590,001.695,00
En Yüksek987.000,001.735,00
Kapanış967.500,001.727,55
Ağırlıklı Ortalama970.920,001.711,71
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.788.317.633,61

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.887,33

Toplam İşlem Adedi69

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 967 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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