Altının kilogramı 971 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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Altının kilogramı 971 bin liraya yükseldi

27.05.2022 16:31
Altının kilogramı 971 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 971 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 971 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 971 bin lira, en yüksek 983 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artarak 971 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 646 milyon 207 bin 975,41 lira, işlem miktarı ise 662,11 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 807 milyon 834 bin 216,34 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış963.000,001.840,60
En Düşük971.000,001.838,00
En Yüksek983.500,001.863,00
Kapanış971.000,001.855,00
Ağırlıklı Ortalama974.683,811.855,48
Toplam İşlem Hacmi (TL)646.207.975,41

Toplam İşlem Miktarı (Kg)662,11

Toplam İşlem Adedi45

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ticaret, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 971 bin liraya yükseldi - Son Dakika


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