Altının kilogramı 975 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 975 bin 500 liraya geriledi

06.07.2022 16:39
Altının kilogramı 975 bin 500 liraya geriledi

?Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 975 bin 500 liraya geriledi.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 975 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 975 bin lira, en yüksek 988 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 975 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 955 milyon 383 bin 713,66 lira, işlem miktarı ise 4.073,83 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 990 milyon 548 bin 814,94 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış983.800,001.811.45
En Düşük975.000,001.755,00
En Yüksek988.000,001.786,10
Kapanış975.500,001.760,00
Ağırlıklı Ortalama975.326,261.766,60
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.955.383.713,66

Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.073,83

Toplam İşlem Adedi83

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 975 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Altının kilogramı 975 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika
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