Altının kilogramı 982 bin liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 982 bin liraya geriledi

25.07.2022 16:51
Altının kilogramı 982 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 982 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 982 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 982 bin lira, en yüksek 998 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 982 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 87 milyon 843 bin 930,16 lira, işlem miktarı ise 2.123,18 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 127 milyon 430 bin 553,92 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler, IAR Döviz Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış991.000,001.743,00
En Düşük982.000,001.708,05
En Yüksek998.500,001.742,95
Kapanış982.000,001.730,00
Ağırlıklı Ortalama986.272,321.726,45
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.087.843.930,16

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.123,18

Toplam İşlem Adedi89

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 982 bin liraya geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Altının kilogramı 982 bin liraya geriledi - Son Dakika
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