Altının kilogramı 990 bin liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 990 bin liraya geriledi

20.10.2022 16:34
Altının kilogramı 990 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 990 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 990 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 967 bin lira, en yüksek 995 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 990 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 848 milyon 120 bin 411,07 lira, işlem miktarı ise 3.952,70 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 933 milyon 698 bin 952,51 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGLOBAL Kıymetli Madenler, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış996.000,001.665,95
En Düşük967.000,001.613,06
En Yüksek995.000,001.661,20
Kapanış990.000,001.650,50
Ağırlıklı Ortalama969.951,571.632,13
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.848.120.411,07

Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.952,70

Toplam İşlem Adedi115

Kaynak: AA
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Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 990 bin liraya geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altının kilogramı 990 bin liraya geriledi - Son Dakika
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