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Altınordu'da işçilere yüzde 70 zam - Son Dakika

Altınordu'da işçilere yüzde 70 zam

15.02.2022 11:58
Altınordu'da işçilere yüzde 70 zam

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, belediyenin şirketi Albel A.Ş. bünyesinde bulunan işçilere yüzde 70'e varan zam yapıldı.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, belediyenin şirketi Albel A.Ş. bünyesinde bulunan işçilere yüzde 70'e varan zam yapıldı.

Yaşanan ekonomik gelişmeler üzerine hükümet tarafından çalışanların ücret ve haklarında yapılan iyileştirme sonucunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücreti 4 bin 253 Lira olarak açıklamasının ardından Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'den, emekçileri sevindiren haber geldi. Toplu İş Sözleşmesi ile 2021 yılında mali ve sosyal haklarında yaptığı yüzde 50'lik zam ile emekçileri mutlu eden Başkan Tören, bu defa da yüzde 70'e varan ücret artışı ile çalışanların yüzünü güldürdü. 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Altınordu Belediye şirketi Albel A.Ş. bünyesinde bulunan işçilerin ücretlerine yapılan yüzde 70 artışın, temmuz ayındaki enflasyon oranına göre yeniden yükselmesi hedefleniyor.

Ücret artışının açıklanmasının ardından bir grup belediye işçisi, Başkan Aşkın Tören'i ziyaret ettiler. İşçiler, yapılan zammın kendilerini memnun ettiğini belirterek, teşekkür ettiler.

Ücret zammı ile ilgili açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kaynakları etkin ve verimli kullandıklarını, akılcı ve şeffaf adımlarla mali anlamda sürdürülebilir bir başarıya imza attıklarını belirtti. Tasarrufla güçlenen bir belediye olduklarını ifade eden Başkan Tören, "Artı değer üreten, oluşturduğu değeri şehrine ve hemşehrilerine hizmete dönüştüren, kaynakların paylaşımını adil bir şekilde yapan bir belediyeyiz. Göreve geldiğimiz günden beri emekçilerimizin alınterinin karşılığını hiç aksatmadan ve geciktirmeden düzenli olarak tam ve zamanında ödedik. Emeğin, hizmet üretmenin kıymetini biliyoruz. Temel hedefimiz insanımızın refahını artırmak ve bu refah artışını sürdürülebilir kılmaktır. Her zaman 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ettik. Şehrimize ve hemşerilerimize hizmetlerimizin ulaştırılmasında canla başla çalışan arkadaşlarımızın gösterdikleri çaba ve gayretler her türlü takdirin ve övgünün ötesindedir. Emekçilerimize yaptığımız bu artışlar, alın terine gösterdiğimiz hürmetin bir sonucudur. Çalışanlarımızın ücret ve haklarında yaptığımız iyileştirmeler sadece kendileri ve aileleri ile sınırlı kalmayacak, aynı zamanda şehrimizin ticaret ve ekonomik hayatına da canlılık katacaktır" dedi. - ORDU

Altınordu'da işçilere yüzde 70 zam

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Aşkın Tören, Altınordu, Tören, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altınordu'da işçilere yüzde 70 zam - Son Dakika Ekonomi


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