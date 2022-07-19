AFYONKARAHİSAR - "Altınotu" hasadı başladı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - "Altınotu" hasadı başladı

19.07.2022 14:33

Afyonkarahisar'da İl Özel İdaresince kırsal alanda ekimi yapılan altınotu bitkisinin hasadı yapılıyor.

Afyonkarahisar'da İl Özel İdaresince kırsal alanda ekimi yapılan altınotu bitkisinin hasadı yapılıyor.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Özel İdaresi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ar-Ge Merkezi'ndeki altınotu bitkisinin ilk hasadına katıldı.

Ar-Ge Merkezinin 22 dönümlük alanındaki tıbbi ve aromatik bitkileri inceleyen Yiğitbaşı, kadın işçilerle altınotu hasadı yaptı.

Yiğitbaşı, burada gazetecilere, kırsal alanda yetişen altınotunun bereketli bir bitki olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'da İl Özel İdaresi'nin kırsal alanda ilk defa altınotu bitkisi ekimi yaptığını dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"İlk denemede alanda başarılı bir sonuç ortaya çıktı. Bu da çok mutluluk verici. Çünkü, bu bitki için yurt dışından da ciddi talep var. Biz de hasadın daha bereketli olmasını diliyoruz. Bu bir başlangıç, inşallah Afyonkarahisar'da altınotu bitkisi daha da yaygınlaşır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

Yiğitbaşı, altınotunun ekonomik katma değeri çok olan bir bitki türü olduğunu vurguladı.

Altınotu yağının çok değerli olduğuna dikkat çeken Yiğitbaşı, "Kozmetik sanayisinde çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Tıbbi alanda da kullanımı çok fazla. Bunun dışında baharat özelliği de bulunan bir bitki. Yemeklere verdiği lezzet çok yüksek. İnşallah altınotunun tanıtımı için elimizden geleni yapacağız." dedi

Yiğitbaşı, tıbbı ve aromatik bitki üretiminde devlet desteklerinin de olduğunu ve pazarın oluşması halinde Afyonkarahisar'da altınotunun ekiminin daha da yaygınlaşabileceğini ifade etti.

Hasada Yiğitbaşı'nın yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban ve kurum müdürleri katıldı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AFYONKARAHİSAR - 'Altınotu' hasadı başladı - Son Dakika

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