Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde hasat zamanı - Son Dakika
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Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde hasat zamanı

26.05.2022 18:34

Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde hasat zamanı Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde Hasat Günü etkinliği düzenlendi.

Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde hasat zamanı

YALOVA - Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde Hasat Günü etkinliği düzenlendi.

40 dönüm alanda kurulu ve 240 tıbbı ve aromatik bitkinin yer aldığı bahçede hasat heyecanı yaşandı. Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan bahçedeki Hasat Günü etkinliğine Vali Muammer Erol, Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Malatya Arapgil Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Zafer, kurum müdürleri bitkilerin katılım gösterdi.

Başkan Oral, bahçede ikinci hasadın yapıldığını belirterek, "İkinci hasadımızda 240 yakın bitkimiz var. Kademeli olarak zamanı gelen bitkilerin hasadını yapmış olacağız. 8-10 bitkiyle başlamış olacağız. Bundan sonraki süreçte de kademe kademe devam edecek. Burada bitki yoğunluğumuz her geçen gün artıyor. 240 çeşidimiz vardı. İnşallah hedefimiz 400'ü bulmak" dedi.

Alanın örnek bahçe olmasını istediklerini ifade eden Oral, "Hem bahçesi hem içindeki tesisleriyle örnek bir bahçe olma yoluna doğru gidiyoruz" ifadesini kullandı.

Bahçe Müdürü Mustafa Sarıgül ise 2020 yılında kurulma çalışmasına başlayan tesisin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Altınova Belediyesi işbirliğiyle yapıldığını dile getirerek, "Burası 40 dönümlük bir arazidir. 30 dönümlük alanda ekili ve dikili bitkilerimiz var. 240 bitkimiz tamamen şifalı. Hedefimiz bu sayıyı 400'e çıkarmak" diye konuştu.

Yetiştirilen ürünleri halkın gönül rahatlığıyla kullanabileceği söyleyen Sarıgül, ürünlerin çay, baharat, yağ olarak değerlendirildiğini kaydetti. Bahçede yetiştirilen, hasat edilen ve arge binasında işlenen ürünlerin satışını yaptıklarını belirten Sarıgül, şöyle konuştu:

"Bu bitkilerin çoğu hassas bitkilerdir. İlaç, kozmetik, gıda sektöründe kullanılan bitkilerdir. Sağlık sektöründe kullanılan şeker otumuz var. Yurtdışında yaygın olan bu bitki özellikle diyabet hastalarının çokça tercih ettiği, şeker oranları yüzde 300'lere varan bir bitki bu. Kalori olarak şeker sıfırdır. İnsanların gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir bitkidir. Onun haricinde çay yapımında özellikle kışın çok tüketilen ekinezya bitkisi var."

Üniversitelerle ortak arge çalışmaları yapıp seminerler düzenlediklerini anlatan Sarıgül, kozmetik sabun, kerem yapımı konusunda ilçedeki kadınları yetiştirerek aile ekonomilerine katkı sağlamak istediklerini de ifade etti. Sarıgül ayrıca öğrencilere de tıbbı bitkiler konusunda eğitimler vereceklerini anlattı.

Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde hasat zamanı
Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde hasat zamanı
Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde hasat zamanı
Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde hasat zamanı
Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde hasat zamanı
Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde hasat zamanı
Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde hasat zamanı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde hasat zamanı - Son Dakika


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