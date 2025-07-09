Altıntaş’ta Biçerdöver Kontrolleri Yapıldı

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri biçerdöver hasat kontrolleri gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince Altıntaş, Pusan, Aykırıkçı ve Kuyucak köylerinde yapılan biçerdöver hasat kontrollerinde özellikle en az 2 adet yangın söndürme tüpü ve su tankeri bulundurulması konusunda uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince, hasat sezonunun güvenli ve verimli geçmesi için tüm üreticilerin gerekli tedbirleri almasının büyük önem taşıdığı belirtildi. - KÜTAHYA