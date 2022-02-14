Üye Girişi
Altunkaya'nın markalarını yapay zekalı robot tanıttı - Son Dakika

Altunkaya'nın markalarını yapay zekalı robot tanıttı

14.02.2022 12:56
Altunkaya'nın markalarını yapay zekalı robot tanıttı

Dubai'de düzenlenen Gulgood 2022 gıda fuarına katılan Altunkaya Şirketler Grubu'nun standını ziyaret edenleri yapay zekaya sahip robot karşılıyor.

Dubai'de düzenlenen Gulgood 2022 gıda fuarına katılan Altunkaya Şirketler Grubu'nun standını ziyaret edenleri yapay zekaya sahip robot karşılıyor. Ziyaretçilere Altunkaya Şirketler Grubunun markalarının tanıtımını yapan robot, aynı zamanda ziyaretçilerin sorularını da yanıtlıyor.

Gıda sektöründe ülke ekonomisine yön veren kuruluşlardan biri olan Altunkaya Şirketler Grubu, 13-17 Şubat 2022 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarı Gulfood Fuarı'na katıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken robot adeta fuarın ilgi odağı olurken, Altunkaya Şirketler Grubu'nun markaları gıda sektörü profesyonellerinin en çok ilgi gösterdiği markaların başında geldi.

"Fuar, beklentileri karşılıyor"

Altunkaya Şirketler Grubu Dubai Temsilcisi Sabahaattin Akyüz, Türkiye'den 182 markanın stant açtığı Gulfood 2022'nin beklentileri karşılayan bir fuar olduğunu söyledi. Gıda sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan Gulfood'un iki yıldır pandemi dolayısıyla beklenen ilgiyi görmediğini ifade eden Altunkaya Şirketler Grubu Dubai Temsilcisi Sabaattin Akyüz, "Sektör temsilcilerinin pandemi dönemine göre iş bağlantıları konusunda daha istekli ve heyecanlı olduğunu görüyoruz. Yeni iş bağlantıları yapılıyor, siparişler veriliyor. Yoğun ilgi gören fuar, bizimle birlikte katılımcıların genel anlamda beklentilerini karşılamaktadır" şeklinde konuştu.

"Lojistik sıkıntısı devam ediyor

Fuardaki canlılığın ve artan taleplerin memnuniyet verici olmakla birlikte lojistikle ilgili sıkıntılar olduğuna da dikkat çeken Akyüz, "Altunkaya Şirketler Grubu olarak merkezi Gaziantep'te olan şirketimizin bu bölgede ki ihracatlarımızı büyük ölçüde Dubai ofisimizden gerçekleştiriyoruz. Dubai Ofisimizden yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Fuarın dış pazarlardaki payımızı daha da artıracağına inanıyoruz. Fuara genel anlamda yoğun bir ilgi var. Geçmiş fuarlara göre ciddi talepler var. Tüm sektörlerde bir canlılık gözleniyor. Ancak, global anlamda lojistikle ilgili sıkıntılar devam ediyor. Eğer bu sıkıntılar çözülürse piyasalarda çok daha büyük bir hareketlilik yaşanır" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Altunkaya'nın markalarını yapay zekalı robot tanıttı
Altunkaya'nın markalarını yapay zekalı robot tanıttı
Altunkaya'nın markalarını yapay zekalı robot tanıttı
Altunkaya'nın markalarını yapay zekalı robot tanıttı
Altunkaya'nın markalarını yapay zekalı robot tanıttı

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Dubai, Robot, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altunkaya'nın markalarını yapay zekalı robot tanıttı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
12:45 Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi! Herkes doğru cevabı biliyordu
12:43 Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek
12:42 Arabada cinsel ilişkiye girdiği sırada genç kızı boğarak öldürdü, cinayeti karısına itiraf etti
12:29 Ekonomik kriz de aşk! Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti
12:19 Nafaka dekontuna 'haram olsun' yazdı! Mahkeme tazminat cezasına hükmetti
12:15 Merkez Bankası: 21 Şubat itibariyle FAST sisteminde işlem limiti 5 bin TL'ye yükseltiliyor
12:12 6'lı zirveden notlar! En esprili kimdi, en çok kim konuştu, kim tarih anlattı, kim ekonomi konuştu?
11:57 Vicdansızlığın bu kadarı! Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar
11:50 Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor
11:49 49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 13:04:15. #1.13#
SON DAKİKA: Altunkaya'nın markalarını yapay zekalı robot tanıttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement