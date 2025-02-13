Anadolu Üniversitesi ile Borsa İstanbul'dan İş Birliği - Son Dakika
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Ekonomi

Anadolu Üniversitesi ile Borsa İstanbul'dan İş Birliği

Anadolu Üniversitesi ile Borsa İstanbul\'dan İş Birliği

Finans Laboratuvarı'nda yeni seçmeli ders açıldı. Borsa İstanbul uzmanları katılacak.

13.02.2025 14:01
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Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ile Borsa İstanbul arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Borsa İstanbul uzmanlarının katılımıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Finans Laboratuvarı'nda (BİSTLAB) yürütülecek yeni bir seçmeli ders açıldı.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) kurumsal iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Borsa İstanbul arasındaki işbirliği kapsamında, Finans Laboratuvarı'nda yürütülecek yeni bir seçmeli ders açıldı. Yapılan bu iş birliğinin, mevcut iş birliklerini daha da güçlendirdiğini ifade eden İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Borsa İstanbul uzmanlarının katılımlarıyla yürütülecek olan "Finansal Piyasalar ve Borsa Uygulamaları" isimli dersin öğrencilere finansal piyasalarla ilgili uygulama yapma olanağı sağlayacağını sözlerini ekledi. Prof. Dr. Elif Dağdemir, İİBF Borsa İstanbul ile iş birliğinin yakın gelecekte daha da genişleyerek öğrencilere yeni ufuklar açacağına inandıklarını belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Anadolu Üniversitesi ile Borsa İstanbul'dan İş Birliği - Son Dakika

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