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Anevrizma Tedavisinde Başarı

Anevrizma Tedavisinde Başarı
25.07.2025 10:57
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47 yaşındaki hasta beyin anevrizmasından ameliyatsız tedavi ile sağlığına kavuştu.

Beyin anevrizması nedeniyle bilinci kapanan ve sağ tarafı felçli olarak Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesine getirilen 47 yaşındaki hasta Şinasi Bilgin, hastanede uygulanan ameliyatsız tedaviyle sağlığına kavuştu.

Lokman Hekim Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldığında koma skoru 6 olarak ölçüldü. Felç, bilinç kaybı ve konuşma bozukluğu şikayetleri bulunan hastanın, birkaç gündür süren şiddetli baş ağrısını gribal enfeksiyonla karıştırdığı öğrenildi.

Beyin tomografisinde, beynin ön bölgesinde yaklaşık 6 santimetre çapında bir kanama tespit edilen hastanın bilgisayarlı tomografi anjiyosunda ise anterior kominikan arter kaynaklı ve 5 milimetre çapında beyin anevrizması (damar baloncuğu) belirlendi. Bilgin, Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Ibadat Hasanov'un uyguladığı ameliyatsız tedavi sayesinde sağlığına kavuştu.

Anevrizmalar henüz belirti vermeden tespit edilebilir

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Ibadat Hasanov, hasta Şinasi Bilgin'in hastaneye getirildiğinde durumunun son derece kritik olduğunu belirtti.

Hastanın yaşama şansının düşük, kalıcı engel riskinin ise oldukça yüksek olduğunu kaydeden Hasanov, "Acil girişimsel tedavi kararı aldık. Kasık atardamarından girilerek yapılan endovasküler işlemde, platin sarmallarla (koil) baloncuk kapatıldı ve kanama durduruldu. İşlem sonrasında hasta 72 saat yoğun bakımda entübe şekilde takip edildi. Üç gün sonra uyandırılan hastanın kol ve bacak hareketlerinde geri dönüş gözlemlendi. Birkaç gün içinde servise alınan hasta, yaklaşık 10. gününde yürümeye başladı. Kanamanın beyine yaptığı baskı nedeniyle oluşan güç kaybı için fizik tedaviye yönlendirildi. Bir aylık süreç sonunda ise tamamen iyileştiği görüldü." ifadelerini kullandı.

Hasanov, her baş ağrısının anevrizma belirtisi olmadığını ancak ani ve sık rastlanmayan şiddette baş ağrısı yaşayan kişilerin mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini vurguladı.

Baş ağrısıyla birlikte bilinç bulanıklığı, mide bulantısı, kusma, kolda veya bacakta uyuşma-güçsüzlük, görme problemleri gibi belirtiler görülmesi durumunda bu şikayetlerin beyin anevrizma kanamasının habercisi olabileceğine dikkati çeken Hasanov, "Anevrizmalar genetik yatkınlık taşıyabilir. Hastamızın ailesinde de aynı hastalığın birden fazla kişide görüldüğünü öğrendik. Bu nedenle ailesel öyküsü olan kişilerin daha dikkatli olması gerekir." bilgisini paylaştı.

Hasanov, toplumda beyin anevrizması görülme oranının yüzde 3 civarında olduğu bilgisini vererek, gelişen görüntüleme teknikleri sayesinde anevrizmanın henüz patlamadan teşhis edilebildiğini aktardı.

Özellikle risk faktörü taşıyan kişilerin 5 yılda bir kontrastsız beyin MR anjiyo ile taranması önerisinde bulunan Hasanov, bu sayede anevrizmaların henüz belirti vermeden tespit edilebildiğini belirtti.

Hasanov, sigara kullanımı ve yüksek tansiyonun beyin anevrizmalarını tetikleyen başlıca dış faktörler olduğunu hatırlatarak, bu riskleri taşıyan kişilerin beyin damar sağlığı açısından daha yakından izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Beyin anevrizmalarında klasik cerrahinin yerini büyük ölçüde girişimsel radyolojinin aldığını ifade eden Hasanov, damar içinden yapılan bu tür uygulamaların hastalar için daha az riskli ve daha konforlu olduğunu vurguladı.

Hasanov, endovasküler yöntemle yapılan tedavilerin, yoğun bakım süresini kısalttığına işaret ederek, bu yöntemle hastaların günlük yaşamlarına daha hızlı dönebildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Baş Ağrısı, Ekonomi, Hastane, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

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