Serada 40 dereceye yaklaşan sıcaklıkta domates hasadı - Son Dakika
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Serada 40 dereceye yaklaşan sıcaklıkta domates hasadı

26.05.2022 15:03

Serada 40 dereceye yaklaşan sıcaklıkta domates hasadı Güneşten az etkilenmek için güneş doğmadan işe başlıyorlar Türkiye'nin en önemli örtü altı sebze üretim merkezi Antalya'da, çiftçiler 40 dereceye yaklaşan sıcaklığa rağmen sera içinde domates hasadı yapıyor.

Serada 40 dereceye yaklaşan sıcaklıkta domates hasadı

Güneşten az etkilenmek için güneş doğmadan işe başlıyorlar

ANTALYA - Türkiye'nin en önemli örtü altı sebze üretim merkezi Antalya'da, çiftçiler 40 dereceye yaklaşan sıcaklığa rağmen sera içinde domates hasadı yapıyor.

Türkiye'nin örtü altı üretim üssü Antalya'da, yılbaşında toprakla buluşan domateslerin ilk hasadı başladı. Hava sıcaklığın yükselmeye başladığı kentte üretici, güneşten etkilenmemek için sabah saat 06.00'da sera içine giriyor. Öğle saatine kadar üretici, dalından tek tek kopardığı domatesleri birer birer kasalara itina ile diziyor. Kasalanan domatesler kamyonete yüklenerek Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nin yolunu tutuyor.

"Fiyattan memnunuz"

Domates hasadı yapan kadın üretici Ümmü Dalaman, ocak ayında ekimini yaptığı domatesin ilk hasadını yapmaya başladığını bildirdi. 3 dönümlük serada pembe domates yetiştirdiğini dile getiren Dalaman, "Bu yıl maliyetlerimiz biraz yüksek ama domates fiyatlarından da memnunuz. Bu rakamların altına düşmezse iyidir. Haziran ayının sona kadar hasadımız devam eder. Daha sonra sökeriz ve Ağustos ayının ortasına doğru yeni dikimlerimizi yaparız. Bir ay süre ile toprak dinlenir" dedi.

"Maliyetimizi yüksek"

Bu yıl domatesin fiyatının yüksek olmasının nedeninin ürünün az olmasına bağlayan Dalaman, "Bu yıl aşırı yağmur ve soğuktan çiçekler açamadı. Sebze büyüyemedi. Bu yıl domates düşük oldu o nedenle fiyat yüksek oldu çünkü domates yoktu. Şuan 40 derece sıcaklı vardır serada, sabah 06.00 gibi girdik ve daha dışarı çıkamadık. Her yıl mayıs ayında fiyat biraz yüksek olur ama sonrasında düşüşe geçer. Biz düşmesini istemiyoruz çünkü maliyetimiz çok yüksek" diye konuştu.

"Hava çok sıcak"

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi ve aynı zamanda domates üreticisi Derya Dalaman, "Çocukluğumdan beri çiftçilikle uğraşıyorum, bu işin içindeyim. Pandemi zamanında tarım sektörünün bitmeyeceğini anladım ve bu sektörün devamlılığını gördüm o nedenle ziraat fakültesini seçtim. Modern tarıma yönelmek istiyorum. İleride aileme daha çok yardımcı olmayı hedefliyorum. Hava çok sıcak ve domates topladık. Fiyatlarımız ama maliyetlerde yükseldi. Bu fiyatlar normal" dedi.

Serada 40 dereceye yaklaşan sıcaklıkta domates hasadı
Serada 40 dereceye yaklaşan sıcaklıkta domates hasadı
Serada 40 dereceye yaklaşan sıcaklıkta domates hasadı
Serada 40 dereceye yaklaşan sıcaklıkta domates hasadı
Serada 40 dereceye yaklaşan sıcaklıkta domates hasadı
Serada 40 dereceye yaklaşan sıcaklıkta domates hasadı
Serada 40 dereceye yaklaşan sıcaklıkta domates hasadı
Serada 40 dereceye yaklaşan sıcaklıkta domates hasadı
Serada 40 dereceye yaklaşan sıcaklıkta domates hasadı
Serada 40 dereceye yaklaşan sıcaklıkta domates hasadı
Serada 40 dereceye yaklaşan sıcaklıkta domates hasadı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serada 40 dereceye yaklaşan sıcaklıkta domates hasadı - Son Dakika


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