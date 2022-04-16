Antalya'daki 5 yıldızlı oteller BDT pazarına ağırlık vermeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'daki 5 yıldızlı oteller BDT pazarına ağırlık vermeye başladı

16.04.2022 09:12

Antalya'daki 5 yıldızlı oteller BDT pazarına ağırlık vermeye başladı- BDT ülkelerinden 130 acente, bölgedeki 30'u geçkin 5 yıldızlı otelin yetkilileriyle düzenlenen workshopta birebir görüştü Granada Otelleri Satış Pazarlama Müdürü Barış Kökkaya: "Bu pazarlardaki tanıtımımızı...

Antalya'daki 5 yıldızlı oteller BDT pazarına ağırlık vermeye başladı- BDT ülkelerinden 130 acente, bölgedeki 30'u geçkin 5 yıldızlı otelin yetkilileriyle düzenlenen workshopta birebir görüştü

Granada Otelleri Satış Pazarlama Müdürü Barış Kökkaya:

"Bu pazarlardaki tanıtımımızı güçlendirmek istiyoruz"

"Özellikle mayıs ayı itibariyle ciddi oda sayılarına ulaşmaya başladık"

ANTALYA - Antalya'daki 5 yıldızlı oteller, BDT pazarına daha fazla ağırlık vermeye başladı. 130 acentenin yetkilileriyle birebir görüşme gerçekleştiren oteller, savaştan dolayı oluşabilecek turist kaybını BDT ülkeleriyle kapatmayı hedefliyor.

Antalya'nın turizm merkezlerinden Belek'teki Granada Luxury Otel, bölgedeki 5 yıldızlı otelleri BDT ülkelerinden 130 acenteyle 'Best Workshop Türkiye 2022'de bir araya getirdi. Acentelere bağlı 250 misafirin katıldığı ve 3 gün süren workshopta, otel yetkilileri Antalya'yı ve otellerini ikili görüşmelerle tanıttı. Geniş katılımlı workshopa, BDT ülkelerinin yanı sıra Rusya'dan katılan acenteler de oldu.

"Bu pazarlardaki tanıtımımızı güçlendirmek istiyoruz"

Organizasyonla ilgili bilgiler paylaşan belirten Granada Otelleri Satış Pazarlama Müdürü Barış Kökkaya, hedef pazarlarındaki BDT ülkelerin bağlı 130 acenteden 250-300 kişilik bir misafir ağırladıklarını ve bölgedeki diğer otellerle bu misafirleri buluşturduklarını söyledi. Organizasyonun Antalya'nın tanıtımına son derece olumlu katkı sağlayacağına dikkati çeken Kökkaya, "Kaynak pazarlarımız son yıllarda oldukça hareketli. Özellikle Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbaycan pazarı, bölgemizi sıklıkla tercih eden misafirler. Bu pazarlardaki tanıtımımızı güçlendirmek istiyoruz" dedi.

"Yoğun bir talep alıyoruz"

Bu yıl pandeminin etkilerini atlattıklarını ifade eden Kökkaya, özellikle Avrupa kaynaklı pazarlarda bir artış yakaladıklarını belirterek, İngiliz pazarımız çok iyi ve hızlı gidiyor. BDT ülkelerinden geçen yıl pandemiden dolayı uçakların ertelenmesiyle sıkıntı yaşamıştık ama bu sene uçuşlar başladı ve yoğun bir talep alıyoruz. Özellikle mayıs ayı itibariyle ciddi oda sayılarına ulaşmaya başladık" diye konuştu.

"Antalya için çok önemli"

Organizasyon ile ilgili bilgiler veren Best Service Travel Agency Genel Müdürü İkram Nizam, Rusya ve BDT ülkelerinden gelen acenteleri davet ettiklerini, organizasyona otellerin de katıldığını ve bire bir görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi. Nizam, "Workshopa yüzde yüz bir katılım oranı var. Görüşme sağlanan 30'dan fazla otel var. Çok verimli geçiyor. Böyle bir dönemde böyle bir organizasyonu sağlamak bizler ve Antalya için çok önemli" ifadelerine yer verdi.

Antalya'daki 5 yıldızlı oteller BDT pazarına ağırlık vermeye başladı
Antalya'daki 5 yıldızlı oteller BDT pazarına ağırlık vermeye başladı
Antalya'daki 5 yıldızlı oteller BDT pazarına ağırlık vermeye başladı
Antalya'daki 5 yıldızlı oteller BDT pazarına ağırlık vermeye başladı
Antalya'daki 5 yıldızlı oteller BDT pazarına ağırlık vermeye başladı
Antalya'daki 5 yıldızlı oteller BDT pazarına ağırlık vermeye başladı
Antalya'daki 5 yıldızlı oteller BDT pazarına ağırlık vermeye başladı
Antalya'daki 5 yıldızlı oteller BDT pazarına ağırlık vermeye başladı
Antalya'daki 5 yıldızlı oteller BDT pazarına ağırlık vermeye başladı

YORUMLAR
500
Enez'de aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermeye başladı Enez'de aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermeye başladı Antalya Valisi Yazıcı: 'Avrupa turizm pazarında ciddi bir artışımız var' Antalya Valisi Yazıcı: 'Avrupa turizm pazarında ciddi bir artışımız var'

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'daki 5 yıldızlı oteller BDT pazarına ağırlık vermeye başladı - Son Dakika


Son Dakika
09:27 Kibariye'nin kızı saçını yaptırdığı kuaförden para ödemeden kaçmıştı: Babası kızının borcunu kapattı
09:05 Kadıköy'deki feci kazayı görenler gözlerine inanamadı: Otomobil ikiye bölündü, çevik kuvvet polisi sürücü ağır yaralı
08:55 Aleyna Tilki de, Gülşen'in yolunda: Yeni klibinde motorun üzerinde soyundu
08:33 "Çocukluğumdan beri beni istismar ediyordu" dediği babasını çalıştığı balık restoranında boğazından bıçaklayarak öldürdü
08:30 İBB'de öğrenci zammıyla ilgili taktik savaşlar: İmamoğlu indirimi veto ederse, Cumhur İttifakı ne yapacak?
08:23 16 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor, özlediğimiz güzel havalar geldi
08:10 Rusya, Ukrayna ordusunun provokasyonlara hazırlandığını iddia etti: Lozova tren garındaki mültecileri vurup, suçu Rusya'ya atacaklar
00:50 DEVA Partisi Pütürge ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi
00:15 Ali Koç konuştu! Fenerbahçeli taraftarlar esprili bir dil kullandı
00:02 Motorine gece yarısı zam geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 09:42:31. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'daki 5 yıldızlı oteller BDT pazarına ağırlık vermeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement